Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake, qu’il a connu 25 ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec un ami et amant de jeunesse, désormais shérif, mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation…

Rarement un court métrage a été aussi attendu que Strange Way of Life, de Pedro Almodóvar, tourné en anglais, avec les charismatiques acteurs Pedro Pascal et Ethan Hawke. Léché et amusant, ce western gai a résolument la griffe du maître espagnol, avec ses costumes Saint Laurent (signés par Anthony Vaccarello). Il demeure agréable à regarder. Sans plus.

D’une durée de 31 minutes, incluant les génériques du début et de la fin, le récit s’ouvre sur la voix mélancolique d’un jeune chanteur de fado. Sa complainte amoureuse est vite éclipsée par l’arrivée à cheval de Silva, le cowboy joué par Pascal. Ce dernier est venu retrouver Jake (Hawke), un shérif d’une petite bourgade dans le désert, qu’il a connu, et aimé, 25 ans plus tôt. Or, celui-ci a oublié depuis longtemps cette histoire passionnelle. De plus, Silva n’est pas uniquement motivé par l’amour dans ces retrouvailles. Et il devra franchir un obstacle de taille pour espérer vivre et vieillir avec son amant.

PHOTO FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS Ethan Hawke et Pedro Pascal dans Strage Way of Life

Le décor poussiéreux de la ville qui a servi au tournage a été construit à l’origine pour des westerns de Sergio Leone, à Almería, en Espagne. Ce qui confère au film son authenticité. On retrouve aussi l’esthétisme d’Almodóvar. Ce dernier déjoue les codes hétérosexistes du western américain pour servir l’imaginaire queer. Tant dans les couleurs, les cadrages et sa direction d’acteurs, sa touche est résolument sensuelle.

En regardant cette ode à la rébellion d’une sexualité réprimée, où l’on joue aussi du fusil, on attend en vain que quelque chose se passe… Et l’intrigue décolle à peine… lorsque Strange Way of Life se termine. Nous laissant sur notre faim, avec l’impression d’avoir eu un hors-d’œuvre, en guise de plat principal.

Étrange façon de vivre (Strange Way of Life) est présenté en programme double avec The Human Voice (La voix humaine), réalisé en 2020 et mettant en vedette Tilda Swinton.