Trente ans après avoir échoué à le faire, la nageuse sexagénaire Diana Nyad s’entraîne pour devenir la première personne à nager de Cuba à la Floride sans cage anti-requins.

Manon Dumais La Presse

Quelques jours après son 60e anniversaire, Diana Nyad (Annette Bening) confie à sa meilleure amie Bonnie Stoll (Jodie Foster) qu’elle veut se remettre à l’entraînement afin de réaliser le grand rêve de sa vie. Ainsi souhaite-t-elle devenir la première personne à franchir à la nage les 165 km séparant Cuba et Key West sans cage anti-requins. Or, comme le lui rappelle la sage Bonnie, avec qui elle a été brièvement en couple, si Diana n’est pas parvenue à le faire à 28 ans, le défi sera encore plus grand plus de 30 ans plus tard.

Nul besoin d’avoir un penchant pour les drames sportifs inspirés de faits vécus afin de se laisser happer par Nyad, premier long métrage de fiction des documentaristes Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi, lauréats d’un Oscar pour Free Solo. Rompu à relater les exploits périlleux d’athlètes hors du commun, le tandem a le don de tenir en haleine les spectateurs – qu’ils connaissent ou non l’issue du récit – grâce à des scènes sous-marines haletantes et un montage musclé, lesquels mettent l’accent sur les embûches que rencontrent l’héroïne et son équipe.

Ponctué de nombreuses archives visuelles, on l’on voit Diana Nyad à différentes époques de sa carrière, cette histoire d’amitié, de volonté et de résilience, écrite par Julia Cox selon les normes du genre, prend un tout autre virage lorsque l’on plonge dans les souvenirs de jeunesse de la nageuse. Avec délicatesse et non-dits éloquents nous est alors dévoilée la source des traumatismes de Diana. Ces scènes, qui viennent s’imbriquer à des moments aquatiques oniriques, permettent au film de s’éloigner de la simple hagiographie sportive.

Narcissique, acariâtre, opiniâtre, ressassant les paroles de son père d’origine grecque à qui veut bien l’écouter, Nyad n’est pas un personnage auquel on s’attache d’emblée – ce qui est étonnant puisque le film est inspiré de son autobiographie Find a Way publiée en 2015. Fort heureusement, Annette Bening parvient à humaniser l’admirable athlète de haut niveau. À ses côtés, dans le rôle ingrat de l’amie altruiste et dévouée, Jodie Foster insuffle humour et légèreté à sa partition. Portant avec fierté les marques du temps sur leur visage resplendissant, les deux complices incarnent la réelle force tranquille qui porte Nyad.