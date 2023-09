Au beau milieu de la pandémie, des investisseurs amateurs se mobilisent sur l’internet pour acheter des actions du magasin de jeux vidéo GameStop afin de faire monter le titre et ainsi ébranler les tout-puissants de Wall Street.

Le succès populaire et critique de The Social Network et de Moneyball a lancé – ou relancé – un genre qu’on pourrait décrire comme « comédie dramatique relatant un phénomène complexe mais connu ». Ces films piquent la curiosité, car ils racontent des histoires récentes souvent fort médiatisées et invitent les cinéphiles à passer un moment dans les cercles d’initiés.

Dumb Money est le plus récent, dans la lignée des The Wolf of Wall Street, War Dogs et The Big Short. À l’instar de ceux-ci, il est fort divertissant. Il est cependant plus appuyé, presque militant. On sent le désir de dépeindre les investisseurs amateurs comme des révolutionnaires qui tentent d’ébranler la forteresse des riches.

À l’avant de ce soulèvement se trouve Keith Gill, incarné par l’excellent Paul Dano. Habitué aux rôles de personnes troublées (Prisoners, The Batman), l’acteur joue de façon convaincante un jeune père sympathique passionné de finance qui prend plaisir à transmettre ses connaissances sur YouTube. En plus de sa femme (Shailene Woodley) et de son frère (Pete Davidson) qui le soutiennent, on suit aussi les histoires de ceux et celles qui appliquent ses conseils : une infirmière (America Ferrera), deux étudiantes (Myha’la Herrold et Talia Ryder) et un employé de GameStop (Anthony Ramos). Les méchants sont interprétés par Seth Rogen, Nick Offerman, Sebastian Stan et Vincent D’Onofrio. Ça fait beaucoup de personnages. Mais puisqu’il s’agit de visages connus et que le récit est bien structuré, on ne s’y perd pas.

Les subtilités des marchés boursiers sont également bien expliquées par différents mécanismes narratifs. Le réalisateur Craig Gillespie (I, Tonya, Cruella) utilise à bon escient des extraits de reportages télé, des vidéos TikTok ou des mèmes publiés sur des forums de Reddit. Ceux-ci ont aussi pour effet de nous replonger dans une époque pas si lointaine où la majorité des gens portaient un masque.

Dumb Money est bien écrit, magnifiquement interprété et habilement réalisé, mais n’a pas le charme d’autres œuvres du genre. On pense par exemple à BlackBerry, sorti plus tôt cette année. Le feuilleton GameStop et la pandémie sont peut-être encore trop récents dans notre esprit.

