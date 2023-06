Le documentariste Alexandre O. Philippe plonge en profondeur dans la psyché du cinéma de David Lynch et y trouve des références récurrentes à un film inattendu : Le magicien d’Oz.

Il y a un monde entre la comédie musicale fantaisiste Le magicien d’Oz et l’univers étrange de David Lynch. En apparence, du moins. En y regardant de plus près, le documentariste suisse Alexandre O. Philippe, habitué de décrypter le cinéma d’Aliens à The Exorcist en passant par les films de zombies, trouve au contraire de troublantes similitudes.

Il y a cette image récurrente des souliers rouges, qui évoquent ceux que Dorothée frappe ensemble dans l’espoir de rentrer chez elle. Il y a cette obsession des doubles, déjà présente dans le classique de 1939 qui, rappelle le documentaire, doit sa renommée à ses innombrables diffusions à la télévision et non à sa sortie au cinéma. Il y a aussi, de manière générale, la présence dans l’œuvre de David Lynch d’un monde caché sous les apparences, comme celui auquel Oz fait croire, lui-même caché derrière un personnage et un simple rideau.

PHOTO FOURNIE PAR EXHIBIT A Image tirée du film Lynch/Oz

Lynch/Oz ne fait pas que répertorier les preuves visuelles – abondantes – de l’influence qu’a eue Le magicien d’Oz sur le créateur de Sailor et Lula (Wild at Heart), Mullholland Drive et Twin Peaks, il en creuse aussi la signification à travers les observations de six critiques de cinéma et cinéastes, parmi lesquels Amy Nicholson et John Waters. Avec eux, le documentariste montre la déconstruction du rêve américain qu’opère directement et indirectement le cinéma de David Lynch et comment le destin tragique de Judy Garland, actrice qui jouait Dorothée, incarne ce naufrage.

La démonstration et la mise en scène d’Alexandre O. Philippe laissent complètement baba tant elles sont convaincantes. En plus de nourrir son analyse à coup de propos éclairés, il l’appuie d’une quantité phénoménale d’extraits soigneusement choisis. Lynch/Oz est un film niché, bien entendu, mais qui a tout ce qu’il faut pour fasciner les cinéphiles qui sont restés hantés par Blue Velvet, Twin Peaks et Lost Highway.

Lynch/Oz est présenté au Cinéma du Parc dans sa version originale anglaise.

