Quinze ans après les évènements d’Enchanted et avoir uni sa destinée à Robert Philip, Giselle remet en doute son bonheur. Elle choisit de se tourner vers la magie d’Andalasia, ce qui bouleverse la vie des gens du monde réel et celle de ceux qui évoluent dans son univers magique.

Et si, d’un simple coup de baguette magique, nous pouvions vivre la vie que nous avons tant rêvée ? Ce serait tellement facile. C’est avec cette image que se déroule Disenchanted (Il était une fois 2), 15 ans après le premier chapitre.

Avec Adam Shankman à la réalisation (Rock of Ages, Hairspray), la musique et la danse sont à l’honneur et exposent à merveille le souhait de Giselle (la polyvalente Amy Adams) de retrouver la magie de son univers afin de rendre sa vie plus féérique. L’ajout de Malvina Monroe (Maya Rudolph), la reine de la banlieue, dynamise le film. Les deux actrices nous offrent le meilleur duo en chanson, avec tout le talent qu’on leur connaît.

PHOTO JONATHAN HESSION, FOURNIE PAR DISNEY Yvette Nicole Brown (Rosaleen), Maya Rudolph (Malvina Monroe) et Jayma Mays (Ruby)

Les personnages masculins de Robert Philip et du Prince Edward (Patrick Dempsey et James Marsden) ont été relégués cette fois-ci au deuxième, voire au troisième plan. Bien que le film tourne autour du désir de Giselle de changer de vie, on aurait tout de même souhaité une présence plus généreuse des deux acteurs. Ces derniers proposent néanmoins une composition honnête de la caricature du conte de fées, le premier en valeureux défenseur de la veuve et de l’orphelin, et le second en prince charmant. Quant à Idina Menzel en épouse du Prince Edward, ce sont surtout ses envolées vocales qui marqueront les esprits, particulièrement dans Love Power, chanson thème du film. Enfin, les références à Cendrillon, Blanche-Neige et les sept nains ainsi que La Belle et la Bête constituent un bel ajout.

PHOTO ALEX BAILEY, FOURNIE PAR DISNEY Patrick Dempsey dans le rôle de Robert Philip

Disenchanted ne révolutionne pas le genre ni ne passera à l’histoire. Toutefois, il s’agit d’une bonne suite qui s’inscrit dans la moralité Disney. Nous irons même jusqu’à dire que l’œuvre permet de comprendre l’importance de se remémorer les beaux moments du passé pour mieux investir dans ceux du futur. Un divertissement sympathique, oui. À la hauteur du premier volet ? Il nous en aurait fallu un peu plus.

Sur Disney+