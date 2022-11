En Belgique, une adolescente et un jeune garçon, venus d’Afrique en bateau, n’ont que leur indéfectible amitié pour survivre aux difficiles conditions de leur exil.

Marc-André Lussier La Presse

Les frères Dardenne seraient-ils victimes de leurs succès ? Chaque film que le tandem propose depuis quelques années amène inévitablement une espèce de petite lassitude de la part de certains cinéphiles. Bien sûr, les cinéastes belges dénonceront dans un nouveau long métrage des injustices et mettront en lumière des situations révoltantes. Bien sûr, ils seront sélectionnés au Festival de Cannes. Bien sûr, ils y gagneront un prix. Dans certains cercles, ce côté quasi systématique devient trop prévisible pour être excitant. On aurait pourtant tort de passer à côté de ce qui, d’un film à l’autre, constitue l’une des œuvres cinématographiques les plus conséquentes de notre époque. Et des plus utiles.

Tori et Lokita, lauréat sur la Croisette d’un « prix du 75e » spécialement créé pour l’occasion, ne fait certes pas exception à la règle. Fidèles à leur habitude de braquer leur caméra sur les laissés-pour-compte et les invisibles de la société, les réalisateurs de Rosetta et de L’enfant, deux longs métrages palmés d’or, s’intéressent cette fois au sort de ceux qu’on appelle les « enfants mena » (« mineurs étrangers non accompagnés »). Pour ce faire, ils empruntent toujours leur approche quasi documentaire en recréant à l’écran une dure réalité, mais ils y mettent cette fois un élément de suspense.

On suivra ainsi le parcours de Tori (formidable Pablo Schils), jeune garçon de 12 ans venu d’Afrique, et de sa grande « sœur » Lokita (Joely Mbundu), de quatre ans son aînée. En plus de devoir survivre dans une société où personne ne leur fait de cadeau, les deux jeunes migrants font face à l’hostilité administrative et tombent inévitablement entre les mains d’exploiteurs malveillants. Tout en évoquant les conditions déplorables dans lesquelles ces exilés se retrouvent, Jean-Pierre et Luc Dardenne décrivent aussi une grande histoire d’amitié et de solidarité, seules défenses sur lesquelles les deux protagonistes de cette histoire peuvent s’appuyer. Et c’est beau.