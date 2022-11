Dans l’Angleterre des années 1950, à une époque où les relations homosexuelles étaient illégales, un jeune policier tombe amoureux d’un conservateur de musée, mais épouse néanmoins une femme qu’il croit aimer.

Marc-André Lussier La Presse

De cette adaptation cinématographique d’un livre qu’a publié la romancière britannique Bethan Roberts il y a 10 ans, il émane l’impression d’un étrange sentiment. Un peu comme si ce long métrage, correctement réalisé par Michael Grandage (Genius), arrivait trop tard, déjà écrasé sous le poids de tous ces (excellents) drames situés à une époque où les liaisons homosexuelles étaient interdites par la loi en Grande-Bretagne. Et fortement réprimées. On pense à Another Country (Marek Kanievska), Maurice (James Ivory), Ammonite (Francis Lee) et bien d’autres…

Campé à Brighton, jolie station balnéaire du sud de l’Angleterre, le récit de My Policeman se déroule en deux époques bien distinctes, avec deux trios d’acteurs différents. Tom (Harry Styles), jeune policier à Brighton dans les années 1950, se laisse séduire par Patrick (David Dawson), mais épouse néanmoins Marion (Emma Corrin), une femme dont il est aussi amoureux. Quarante ans plus tard, le triangle est reformé quand Patrick (Rupert Everett), désormais handicapé, est invité par Marion (Gina McKee) à vivre auprès d’elle et de Tom (Linus Roach), ce dernier étant pourtant très réfractaire à cet arrangement.

Les deux époques du récit cohabitent mal. Et si le réalisateur se permet des scènes d’amour plus directes entre les deux hommes, la connexion émotionnelle entre les personnages passe plus difficilement. Cette histoire, dont on devine le dénouement de loin, nous laisse ainsi à distance. Soulignons quand même la très belle scène finale, qui évoque à elle seule comment trois vies ont été gâchées.

Dans son deuxième grand rôle au cinéma, Harry Styles, disons-le, ne convainc guère plus que dans Don’t Worry Darling. Sa performance n’est pas catastrophique, mais pas transcendante non plus. La suite nous dira si une véritable carrière d’acteur attend la pop star.

Lancé au festival de Toronto, My Policeman est maintenant offert en exclusivité sur Amazon Prime Video.