Ils se sont aimés, ils ont eu un enfant, il y a bien longtemps. Aujourd’hui, ils ne s’endurent plus. Pour empêcher leur fille de se marier, et de céder comme eux plus jeunes au coup de foudre – pire gaffe qui soit, n’est-ce-pas –, deux ex tentent le tout pour le tout. Pour le pire et pour le meilleur.

Silvia Galipeau La Presse

C’est le retour du duo de mégastars d’Hollywood, qu’on n’avait pas vues ensemble au grand écran depuis trop longtemps (avec Money Monster, il y a six ans). Et elles n’ont rien perdu de leur complicité, au contraire. Dans Ticket to Paradise (Billet pour le paradis), l’éclatante Julia Roberts et l’impayable George Clooney, des amis dans la vraie vie, forment dans la nouvelle comédie d'Ol Parker (Mamma Mia ! Here We Go Again) un couple d’ex plus vrai que nature.

Julia Roberts (en Georgia, une galeriste), avec son sourire toujours aussi contagieux, crève l’écran. La comédie sentimentale (Pretty Woman, Notting Hill, nommez-les) est un genre qui lui va comme un gant (ou une combinaison, vêtement qu’elle décline avec classe tout le long du voyage, puisque c’en est un aussi, à la paradisiaque île de Bali). Quant à George Clooney (en David Cotton, architecte), toujours gravement séduisant avec ses cheveux blancs, il joue l’ex acerbe et grognon à merveille, avec un mordant qui lui va tout naturellement.

Il faut dire que les répliques fusent entre ces deux amoureux d’hier (ou d’il y a 20 ans, très exactement). Le coup de foudre a été de courte durée, et ils n’en ratent pas une pour mitrailler l’autre. C’est bête et méchant, toujours gratuit, et on en redemande. Évidemment. Parce que c’est aussi juste à mourir (de rire). On en aurait carrément pris plus.

Or voilà que les deux parents doivent se réunir bien malgré eux pour la remise de diplôme de leur fille (Kaitlyn Dever en Lily, au jeu très juste aussi, quoique sans doute sous-exploité). Rebelote 37 jours plus tard quand cette dernière, en voyage à Bali, donc, leur annonce tout de go qu’elle souhaite se marier avec un cultivateur d’algues local (Maxime Bouttier, en Gede, pétard un brin effacé). Nos deux ex, convaincus qu’elle fait ici l’erreur de sa vie, sautent dans un avion (piloté par David, la nouvelle flamme de Georgia, incarné par Lucas Bravo, d’Emily in Paris, fidèle à lui-même) pour saboter ses plans nuptiaux. Gros ? Sans doute. Toxique ? Assurément. Burlesque ? Vous avez tout compris.

N’empêche que la magie opère, dans ce décor de carte postale (cocotiers, sable blanc, nuits étoilées), nage avec les dauphins incluse (sans oublier une cuite mémorable, qui changera le cours des choses). Bien sûr que c’est cousu de fil blanc (rose fluo !), il faut s’y attendre avec une comédie du genre. Mais on ne se plaindra pas de rire de bon cœur du tout début à la toute (toute !) fin de ce bien joli film, à la morale bonbon, à voir avec sa fille, tiens (mais peut-être pas son ex !).