Un militant pour les droits des gais ne croyant plus en l’amour rencontre un homme dont il s’éprend. Les termes de cette relation sont clairs au départ, mais le fait que les deux amants aient l’un comme l’autre peur de l’engagement complique un peu les choses…

Marc-André Lussier La Presse

On fait grand cas du fait que Bros (Chums en version française) soit la première comédie romantique écrite et majoritairement interprétée par des artisans issus de la communauté LGBTQ+, produite par un grand studio hollywoodien. L’humoriste Billy Eichner, surtout connu grâce à sa série Funny or Die’s Billy on the Street, signe ici un premier scénario en mettant de l’avant une relation sentimentale conjuguée au masculin, racontée de façon plutôt frontale, dans les limites d’une production destinée à un plus large public. Cela dit, on est loin du baiser chaste d’il y a 40 ans entre Harry Hamlin et Michael Ontkean dans Making Love…

Lancé au festival de Toronto, où il a été encensé par l’ensemble de la presse nord-américaine, Bros correspond en tous points à ce que nos amis anglophones appellent un crowd pleaser. Billy Eichner, qui joue aussi le rôle principal, sait écrire – et prononcer – des répliques qui font mouche et les personnages sont attachants. Même si l’histoire est parsemée d’écueils, lesquels découlent du non-désir d’engagement des deux protagonistes (Luke Macfarlane incarne l’amant du héros), aucun spectateur ne doutera de son issue et de l’ambiance de fête dans laquelle tout ça se terminera.

Bros tente aussi de jouer sur deux tableaux. Bien conscient des clichés liés au genre de la comédie romantique, en plus de ceux qu’on rattache à la peinture du milieu gai, Billy Eichner prend bien soin d’en reconnaître la présence, tout en les assumant pleinement.

Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’au moment où la Cinémathèque québécoise consacre pendant un mois une rétrospective à Bruce LaBruce, dont l’œuvre entière dénonce le néoconservatisme gai et les emprunts aux modèles hétéronormatifs, arrive ce film bien fait, réalisé par Nicholas Stoller (Neighbors), qui vise le consensus. Avec cette histoire qui pourrait presque se conclure par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » (dans une éventuelle suite peut-être ?), Bros est comme le revers plus policé d’une même médaille.

Bros (Chums en version française) est actuellement à l’affiche.