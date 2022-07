The Gray Man

Un détenu recruté par la CIA pour tuer sur demande est traqué par l’agence et ses sbires sanguinaires lorsqu’il commence à douter de son rôle au sein de l’organisation.

Marissa Groguhé La Presse

Court Gentry (alias Sierra Six), interprété par Ryan Gosling, détenu engagé par la CIA, se retrouve pourchassé par des agents, mais surtout poursuivi par un assassin sociopathe prêt à tout pour le tuer. Chris Evans incarne ici Lloyd Hansen, ledit sociopathe, le plus méchant des méchants, dans ce film d’action où à peu près tout le monde joue un double jeu – et ceux qui sont honnêtes quant à leurs intentions sont souvent des meurtriers.

S’il ne fallait qu’une bonne raison de défendre ce film, nous opterions pour l’argument suivant : Chris Evans. Alors qu’on l’a souvent vu jouer les gentils – c’est tout de même lui, Capitaine America ! –, l’acteur devient ici l’antithèse du superhéros super-sympa. Lloyd est fou à lier. Il est cruel, sadique sur les bords et franchement antipathique. Evans, qu’on aime adorer, nous persuade facilement de le détester.

Dans le rôle-titre, Ryan Gosling est fidèle à lui-même – ou plutôt à ses personnages habituels. Discret et mystérieux, Sierra Six traîne une blessure psychologique qui l’a poussé à devenir le tueur qu’il est. Il ne tue que ceux qui le « méritent ». C’est l’antihéros par excellence.

Autour de ces deux personnages, une chasse à l’homme (visant Sierra Six). Tous les moyens sont déployés pour supprimer la cible qui, avec l’aide de l’agente Dani Miranda (fantastique Ana de Armas) et de quelques autres alliés, tente de faire primer la vérité sur son employeur (un haut placé de la CIA, joué par Regé-Jean Page, que l’on a découvert avec la série Bridgerton). On a affaire à des gens en costume qui donnent des ordres de tuer, à d’autres qui obéissent sans poser de questions et à toutes les conséquences que cela implique. Billy Bob Thorton, Alfre Woodard et la toute jeune Julia Butters (Once Upon a Time in Hollywood) se joignent à la distribution.

Les frères Anthony et Joseph Russo (dont on connaît surtout le travail au sein de la franchise Marvel) réalisent ici un film à la hauteur des attentes qu’ils ont établies. Le long métrage dure deux heures, mais on y trouve assez d’explosions, de courses poursuites, de fusillades, de suspense et d’humour (les répliques et réactions de Lloyd Hansen sont parfois amusantes tant il manque d’empathie) pour nous garder intéressés jusqu’au bout. Pas de romance (mis à part un léger flirt) et c’est très bien comme ça. Il s’agit d’un film d’action et l’action prime jusqu’à la scène de combat finale, enlevante.

En salle et sur Netflix dès le 22 juillet