Marcel the Shell with Shoes On

Marcel, un curieux coquillage, mesure à peine deux centimètres et demi de haut. Il est très proche de sa grand-mère, mais il s’ennuie des autres membres de sa famille, partis brusquement ailleurs. La possibilité de les retrouver lui donne le courage de prendre des risques et de s’ouvrir à l’inconnu.

Danielle Bonneau La Presse

Marcel a d’abord conquis les cœurs de milliers d’internautes en 2010, dans un premier court métrage d’animation sur YouTube, visionné jusqu’à présent plus de 32 millions de fois. Ont suivi deux autres courts métrages d’animation et une série de livres pour enfants.

Le minuscule personnage, qui raconte son quotidien et se dévoile avec franchise, est maintenant la vedette d’un long métrage. Son univers s’élargit, tout en conservant le même esprit. L’intarissable Marcel a été créé par la comédienne et humoriste Jenny Slate, qui lui a spontanément donné sa voix, et le réalisateur Dean Fleischer Camp. Ils ont coscénarisé le long métrage.

Le sympathique coquillage bavarde avec candeur avec un cinéaste (Dean Fleischer Camp), qui décide d’en faire le sujet d’un documentaire après avoir emménagé dans la maison qu’habite le minuscule personnage avec sa grand-mère (touchante voix d’Isabella Rossellini). Pour aider l’aimable créature à retrouver les membres de sa famille, emportés accidentellement par un ancien locataire, le documentariste met une vidéo sur les réseaux sociaux. Celle-ci fait fureur, mais pas pour les bonnes raisons. Les internautes utilisent la notoriété de Marcel pour se mettre en valeur plutôt que pour l’aider à trouver les siens. Tout espoir semble perdu jusqu’à ce que la très respectée journaliste Lesley Stahl, du magazine d’information télévisé 60 Minutes, fasse une entrevue et fait avancer les choses.

Le tournage a exigé une extrême précision, puisque chaque scène a été filmée d’abord en prises de vue réelles, puis en animation image par image (stop motion), en faisant attention à une multitude de facteurs (profondeur de champ, éclairage, reflets, distance des objets, etc.). Dean Fleischer Camp y a travaillé pendant sept ans. Le résultat est étonnant et original.

Produit notamment par le studio indépendant A24, le film d’animation ne plaira pas à tous. Le rythme est lent et Marcel s’exprime sur tout et sur rien. Mais doucement, les créateurs abordent de grands sujets avec leurs minuscules personnages, comme l’appartenance à une communauté, la tentation de rester dans sa zone de confort et le deuil. Surtout, ils ont su préserver la vulnérabilité et la sincérité de l’attachant Marcel, qui constituent ses principaux atouts.

Présenté en anglais, seulement au Cineplex Forum et au Cinéma du Parc.