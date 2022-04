Le 15 avril 2019, un incendie se déclare à Notre-Dame de Paris. Le récit du plus important sinistre dans toute l’histoire de la célèbre cathédrale, vieille de plus de 800 ans, est raconté heure par heure du point de vue des femmes et des hommes qui ont mis leur vie en péril pour éviter le pire.

Marc-André Lussier La Presse

Au fil de sa carrière, Jean-Jacques Annaud s’est toujours attaqué à des projets très ambitieux en relevant – souvent avec brio – des défis de nature technologique et logistique. La guerre du feu, Le nom de la rose, Sept ans au Tibet, Enemy at the Gates, autant de titres affichant un penchant pour le spectacle cinématographique à grand déploiement.

Notre-Dame brûle, son premier long métrage entièrement français depuis plus de 40 ans, aurait sans doute pu être un documentaire, mais le réalisateur du Dernier loup a préféré le pari de la fiction documentée pour mieux plonger le spectateur dans une expérience totalement immersive. Sur ce plan, il a bien fait. Son nouveau film en met plein la vue, plein les oreilles.

Racontant le sinistre heure par heure, avec les ratés du début (les sapeurs-pompiers ont été appelés trois quarts d’heure après le début de l’incendie), le cinéaste parvient à recréer le climat d’incrédulité et de haute tension ayant marqué les heures pendant lesquelles on a même cru que la cathédrale allait s’effondrer. En reconstituant toutes les étapes de l’incendie avec un réalisme saisissant, utilisant aussi de véritables scènes d’archives, Jean-Jacques Annaud se colle à ceux qui ont vécu le drame de l’intérieur. Il met en outre en valeur le travail héroïque de tous les intervenants ayant fait en sorte que, comme par miracle, le sinistre n’a finalement fait aucun mort, ni même de blessés.

Le cinéaste a cependant la main moins heureuse quand il sort de l’incendie pour traduire l’émoi de tous les témoins sur place, venus du monde entier (y compris du Québec). Dans cette partie plus fictionnelle, l’émotion sonne un peu faux.

Cela dit, il est impossible de regarder ces images sans un pincement au cœur, d’autant que Jean-Jacques Annaud nous fait vivre l’évènement en créant un suspense qui nous tient en haleine.

Notre-Dame brûle est actuellement à l’affiche au Québec.