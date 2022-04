En 1962, alors que le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et que les jeunes du pays dansent des nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique, un jeune homme vivant l’idéal révolutionnaire tombe amoureux d’une jeune fille mariée de force.

Marc-André Lussier La Presse

On peut d’abord s’étonner du choix qu’a fait Robert Guédiguian de plonger dans l’histoire d’un pays africain, mais Twist à Bamako s’inscrit finalement en toute logique dans la démarche d’un cinéaste ayant à cœur tous les humanismes. Lui qui, dans son cinéma, a si bien raconté Marseille (de Dernier été jusqu’à Gloria Mundi en passant par Marius et Jeannette) évoque cette fois sa propre jeunesse, même à travers l’histoire tragique d’un jeune couple vivant dans un territoire situé à plus de 5000 km de la cité phocéenne.

L’envie de liberté, l’idéalisme d’un monde plus juste et équitable, l’impression d’être à même de pouvoir changer le monde sont des valeurs universellement partagées par ceux ayant vécu leur adolescence au début des années 1960. C’était aussi le cas au Mali, pays alors fraîchement affranchi de l’emprise coloniale française, même si le poids des traditions pesait encore très lourd, surtout hors des centres urbains, où l’on ne twistait pas encore des hanches sur les tubes endiablés d’Eddie Mitchell et de Chuck Berry comme on pouvait le faire à Bamako.

Pour faire écho à cette énergie particulière, Robert Guédiguian a choisi de suivre l’histoire d’un couple lumineux, formé de Samba (Stéphane Bak dans un premier grand rôle), jeune militant investi du message révolutionnaire socialiste, et de Lara (Alice Da Luz, une nouvelle venue), une jeune fille ayant fui sa campagne, où elle a été mariée de force. Grâce à leur naturel et à leur magnétisme, les deux acteurs tiennent le fil de ce long métrage par moments trop didactique, dont l’aspect démonstratif est parfois trop appuyé, et qui, à n’en pas douter, aurait gagné à être resserré.

Tourné au Sénégal (il était impossible pour l’équipe de s’installer au Mali), Twist à Bamako ne sera pas à marquer d’une pierre blanche dans l’œuvre de Robert Guédiguian. Cela dit, il y a lieu d’apprécier cette ferveur à vouloir raconter le monde d’hier pour tenter de mieux comprendre celui d’aujourd’hui, avec lequel le cinéaste trace aussi des parallèles.

Twist à Bamako est actuellement à l’affiche.