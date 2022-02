Les membres du célèbre groupe Foo Fighters s’installent dans un manoir d’Encino pour enregistrer leur très attendu 10e album. Une fois dans la maison, Dave Grohl, le leader, se retrouve aux prises avec des forces surnaturelles qui menacent à la fois l’achèvement de l’album et la vie du groupe.

Marc-André Lussier La Presse

Basé sur une histoire qu’a imaginée Dave Grohl lui-même, Studio 666 est, selon le propre dire du leader des Foo Fighters, une « petite comédie d’horreur idiote ». Entendez par là que rien ne doit être pris au sérieux dans ce projet s’adressant avant tout aux admirateurs du célèbre band, qui apprécieront la bonne dose d’autodérision qui le traverse de part en part. Les fans pardonneront sans doute aussi les faiblesses d’un scénario prévisible, qui s’essouffle assez rapidement.

Réalisé par BJ McDonnell, à qui l’on doit notamment le film Hatchet III, Studio 666 comporte néanmoins quelques gags efficaces, de même que des effets gore outranciers, plus drôles qu’effrayants, à vrai dire. Il y avait pourtant un bon potentiel dans cette histoire se déroulant dans un monde parallèle, où les « vrais » membres du groupe Foo Fighters se retrouvent dans une espèce de manoir hanté pour y enregistrer un nouvel album, à un moment où leur leader est « musicalement constipé ».

Grohl retrouve cependant l’inspiration grâce à des forces maléfiques qui, léger détail, le poussent aussi à éliminer de la façon la plus sanglante possible plusieurs individus. Parmi les victimes, un livreur (Will Forte) qui tenait à lui présenter son démo (« Vous êtes mon band favori après Coldplay »), ainsi que les autres membres de son groupe. Après tout, une carrière solo l’attend…

Faisant sourire parfois, ne provoquant pas de vrais frissons non plus, Studio 666 ne passera certes pas à l’histoire, mais constitue néanmoins pour les fans un aparté intrigant dans l’œuvre foisonnante et diversifiée que propose l’ancien batteur de Nirvana.

Studio 666 prend l’affiche en salle en version originale anglaise seulement.