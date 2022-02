Des mercenaires sans scrupules s’emparent d’une arme secrète leur permettant de s’introduire dans des systèmes informatiques et de mettre les dirigeants de la planète à genoux. Pour faire échec à leur projet maléfique, cinq espionnes travaillant pour autant d’agences nationales de renseignements font équipe.

André Duchesne La Presse

Simon Kinberg est plus connu comme producteur (Seul sur Mars) et scénariste (Mr. & Mrs. Smith, X-Men – Days of Future Past) que comme cinéaste. Avec The 355, il réalise seulement son deuxième long métrage. Le résultat ? Un thriller qui a l’originalité de se conjuguer au féminin sans pour autant remettre en question les codes du genre.

Avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Fan Bingbing et Lupita Nyong’o, disons que cette distribution est difficile à battre. En entrevue, Mme Chastain, qui est aussi l’une des productrices, a défendu le projet en disant que jusqu’à maintenant, les femmes dans les rôles d’espionnes ont trop souvent été sous ou mal représentées, notamment comme leurres (honeypots).

Il est vrai qu’ici, les cinq principaux personnages féminins sont au cœur du récit et donnent le ton chaque seconde.

Fidèle à la formule des films d’espionnage à grand déploiement, The 355 nous entraîne à Paris, Berlin, Londres, Washington en passant par Shanghai et Marrakech… où la multiplication des clichés culturels et vestimentaires est particulièrement pénible.

Parlant de clichés, le récit surfe aussi sur l’incontournable méprise entre deux agentes se croyant rivales, l’Américaine Mace (Chastain) et l’Allemande Marie (Diane Kruger) qui s’entretuent pratiquement avant de comprendre qu’elles travaillent pour le même but.

On pardonnera aux auteurs ce manque d’originalité puisque dans l’ensemble, ce thriller, bien ancré dans le monde d’aujourd’hui avec ses enjeux de cybersécurité, est bien dosé de bagarres, de courses endiablées, de giclées d’armes automatiques, de sauts dans le vide, d’exécutions de sang-froid et d’explosions. Le tout mâtiné de glam et de quelques répliques baveuses et bien envoyées.

Il suffit de jeter un œil sur l’affiche dont l’arrière-plan est tapissé des drapeaux de nombreux pays pour comprendre l’idée d’ensemble : ces femmes issues de différentes cultures vont tout faire pour sauver le monde.

Voilà donc un bon thriller, divertissant à souhait. On a hâte de voir si les 355 poursuivront leur route.

En salle en français et en anglais dès le 7 février