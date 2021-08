Devenue adulte, une jeune femme découvre la vie secrète de braqueur et de faussaire d’un père charismatique qu’elle admirait enfant pour sa capacité à faire de la vie une grande aventure.

Marc-André Lussier La Presse

Sean Penn a fait ses débuts dans la réalisation il y a 30 ans avec The Indian Runner. Mis à part The Last Face, son film précédent (un ratage historique qui a marqué l’histoire du Festival de Cannes !), tous ses longs métrages subséquents (The Crossing Guard, The Pledge et Into the Wild) s’inscrivent dans l’aspect plus sombre d’une certaine mythologie américaine. Flag Day, avec lequel il se refait une santé de cinéaste, ne fait pas exception à la règle.

Lancé sur la Croisette le mois dernier, où il était en lice pour la Palme d’or (il fut écarté du palmarès), Flag Day est inspiré de Flim-Flam Man, un récit autobiographique qu’a publié la journaliste Jennifer Vogel en 2004. Cette dernière est la fille de John Vogel, reconnu comme étant l’un des plus grands braqueurs de banque et faussaires de son époque. Se donnant pour la première fois un rôle dans l’un des films dont il signe la réalisation, Sean Penn, rajeuni dans certaines séquences, a visiblement vu dans cette histoire une occasion d’aborder le thème des relations familiales. Jennifer, jeune adulte, est d’ailleurs incarnée — formidablement bien – par Dylan Penn, la propre fille du réalisateur. Hopper Penn, fils de Sean et frère de Dylan, tient aussi le rôle du jeune frangin de Jennifer.

Au-delà de l’histoire, forcément touchante parce qu’elle évoque les sentiments ambigus d’une jeune femme envers un père attachant et égocentrique, qui a le don de toujours faire les plus mauvais choix, Flag Day se distingue grâce à l’approche qu’emprunte Sean Penn. Bien que tourné au Manitoba, ce drame familial suinte l’« americana » dans tous ses plans, tant au chapitre des images que de l’atmosphère. Ponctuée de chansons folk, la trame musicale est en outre enrichie par des compositions originales de Cat Power, Glen Hansard et, pour reprendre le motif scénaristique de cette histoire de famille, d’un duo père-fille entre Eddie et Olivia Vedder. S’il se révèle un peu appuyé par moments, ce Flag Day vaut néanmoins le détour.

En salle en version originale anglaise.