Martin Eden

The New Corporation : les bons et les méchants ★★★

En 2003, le documentaire The Corporation dénonçait les entreprises et leur soif de profit et de pouvoir. Cette suite argue que les grandes sociétés ont mis en place de formidables mécanismes pour nous faire croire qu’elles sont devenues de bonnes citoyennes, alors qu’elles pillent et détruisent la planète plus que jamais.