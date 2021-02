The United States vs. Billie Holiday

Judas and the Black Messiah : captivant, choquant et nécessaire ★★★★

Il est quand même fascinant de constater à quel point les mouvements contestataires de la fin des années 60 — et la répression qu’ils ont dû subir — resurgissent dans la mémoire collective américaine de notre époque comme une répétition de l’histoire. À cet égard, on peut voir Judas and the Black Messiah comme une œuvre complémentaire à The Trial of the Chicago 7.