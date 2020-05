This is Not a Movie : renifler la vérité ★★★

Ayant commencé sa carrière en couvrant le conflit en Irlande du Nord pour ensuite devenir correspondant au Moyen-Orient, le reporter britannique Robert Fisk est suivi au quotidien. Il livre sa vision du journalisme et sa perception du monde actuel.

Marc-André Lussier

La Presse

Installé à Beyrouth depuis maintenant plus de 40 ans, d’abord reporter pour le Times de Londres pour ensuite aller au journal The Independent, Robert Fisk fait l’objet du plus récent film du documentariste canadien Yung Chang (Up the Yangtse, The Fruit Hunters).

Constitué essentiellement d’interviews au cours desquelles le correspondant de guerre britannique se raconte, This is Not a Movie est aussi ponctué de scènes d’archives (certaines d’entre elles sont parfois difficiles à regarder), mais aussi de séquences au cours desquelles le journaliste revient sur les lieux de ses reportages, notamment en Syrie, dans les ruines désertées d’Alep, où les habitants ont tous fui pour tenter de se réfugier ailleurs. Il revisite aussi une famille palestinienne en Cisjordanie, 25 ans après avoir publié un reportage sur elle.

Ayant couvert tous les conflits du Moyen-Orient, et les massacres qu’ils ont engendrés, le vétéran journaliste indique qu’il est impossible de s’approcher de la vérité sans se rendre sur place et « renifler » ce qui se passe. Moins flamboyant que Paul Marchand (Sympathie pour le diable), se plaçant toujours du côté des victimes, Robert Fisk n’en est pas moins controversé parfois. Si Yung Chang y fait écho (notamment en utilisant l’altercation verbale que Fisk a eue avec l’avocat Alan Dershowitz à la télévision au lendemain des attentats du 11 septembre 2001), son approche consiste essentiellement à mettre en valeur les accomplissements d’un journaliste dont la vocation est née le jour où, adolescent, il a vu Foreign Correspondent, d’Alfred Hitchcock.

Même si on comprend bien le sens que le cinéaste a voulu donner au titre de son film, il reste que l’aspect un peu « mise en scène » de certains plans le rend quand même un peu trompeur.

IMAGE FOURNIE PAR L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA This is Not a Movie, un documentaire de Yung Chang

This is Not a Movie est offert sur les plateformes du Cinéma Moderne et du Cinéma du Parc en version originale anglaise seulement.

> Consultez le site web du Cinéma Moderne

> Consultez le site web du Cinéma du Parc

★★★

This is Not a Movie. Documentaire de Yung Chang. Avec Robert Fisk, Amira Hass, Nirmeen Hazineh. 1 h 46.