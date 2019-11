Un célèbre auteur de romans policiers est retrouvé mort au lendemain de son 85e anniversaire de naissance, apparemment suicidé. Tous ses proches sont toutefois convoqués par les policiers à la résidence une semaine plus tard. Ils font aussi l’objet d’une enquête menée par un détective privé…

Marc-André Lussier

La Presse

Après s’être fait clouer au pilori par au moins la moitié de tous les organismes vivants dans toutes les galaxies parce que Star Wars : The Last Jedi, qu’il a réalisé, n’était pas à la hauteur des attentes, Rian Johnson revient avec un film d’un tout autre style. Knives Out (À couteaux tirés en version française) est un divertissement à l’ancienne absolument jubilatoire, dont l’esprit évoque l’univers des romans à énigmes d’Agatha Christie, l’humour caustique en plus.

Dans un décor à la Huit femmes campé dans un manoir américain, un vieil auteur de romans policiers à succès (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans son bureau, fort probablement suicidé. Le drame provoque bien évidemment une onde de choc auprès de son clan, dont font notamment partie sa fille (irrésistible Jamie Lee Curtis), son gendre (Don Johnson) — de fiers trumpistes — et son petit-fils (Chris Evans), tout autant qu’auprès de ceux qui gravitent autour de tout ce beau monde. Personne ne remet vraiment en question les circonstances de la mort de l’aïeul, mais un détective privé (Daniel Craig), mandaté par on ne sait qui, s’amène néanmoins pour mener son enquête. C’est là que le fun commence.

IMAGE FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS Knives Out

Avec une efficacité redoutable et des dialogues incisifs à travers lesquels passe la véritable nature — parfois perverse — des personnages, Rian Johnson propose une comédie policière à la fois drôle et captivante qui apostrophe au passage, sans trop appuyer, l’état d’esprit d’une société en train de se replier complètement sur elle-même. La distribution de haut vol, dont font aussi partie Toni Collette (hilarante !), Ana de Armas et Michael Shannon, est au diapason de ce film dans lequel les artisans prennent un malin plaisir à brouiller les pistes. Et nous à nous y perdre.

★★★★

Comédie policière. Knives Out (V.F. : À couteaux tirés), de Rian Johnson. Avec Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans. 2 h 10.

