Les plus belles années d’une vie : pour un ultime da-ba-da-ba-da… ★★★★

La mémoire défaillante d’un ancien pilote de course pousse le fils de ce dernier à retrouver la femme qui semble le hanter. Il y a très longtemps, cet homme et cette femme ont vécu un amour aussi fulgurant qu’inattendu. Plus de 50 ans plus tard, Anne et Jean-Louis reprennent leur histoire où ils l’avaient laissée…