Dans une grange qu’il a acquise au New Jersey, Bruce Springsteen offre pour la première fois sur scène, à un public restreint, les chansons de son album Western Stars, accompagné de son groupe et d’un orchestre de 30 musiciens.

Marc-André Lussier

La Presse

Les admirateurs de Bruce Springsteen voudront assurément ajouter à leur collection ce film à la fois simple et formidable, dans lequel le célèbre rocker interprète sur scène les chansons de Western Stars, son plus récent album d’inspiration country-folk. Ce documentaire musical, pour lequel le Boss cosigne la réalisation avec son fidèle collaborateur Thom Zimny, plonge au cœur de l’âme américaine grâce à une imagerie mythique, puisée à même les vastes paysages du sud-ouest du pays.

Un peu comme il l’a fait lors du spectacle qu’il a offert à Broadway, Springsteen se raconte en nous offrant ses réflexions sur la vie, l’amour, les chansons, les voitures, en insérant des séquences tirées de ses archives personnelles, sans alourdir la continuité d’un film essentiellement constitué de performances musicales.

IMAGE FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Western Stars

À cet égard, on ne pourrait souhaiter mieux. Les caméras épousent parfaitement la nature intimiste du concert, visuellement très beau aussi. On mesure aussi l’importance de la fidèle complice Patti Scialfa, qui partage ici de vrais beaux moments avec celui qui affirme en outre que ce genre de fusion artistique et personnelle ne peut survenir qu’avec une personne « avec qui on vit depuis longtemps ». Les chansons bénéficient aussi de ce supplément d’âme que seule procure une performance en direct.

Il est à noter que depuis le lancement du film au festival de Toronto, un genre de making of d’environ 10 minutes a été ajouté à la toute fin, après le défilement du générique.

★★★★

Western Stars. Un documentaire musical de Thom Zimny et Bruce Springsteen. Avec Bruce Springsteen et Patti Scialfa. 1 h 33.

