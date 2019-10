Cinq ans après être tombés amoureux l’un de l’autre, la princesse Aurora, qui règne sur une contrée enchantée, et le prince Philip, héritier du royaume voisin, décident de se marier, déclenchant de fortes réactions chez leurs mères respectives. Une guerre épique s’ensuit.

Danielle Bonneau

La Presse

Angelina Jolie emprunte pour la deuxième fois les traits de la sorcière maléfique, rendue célèbre dans le film d’animation Sleeping Beauty, de Disney, réalisé en 1959. L’actrice au regard perçant porte avec la même élégance les immenses cornes qui se dressent sur sa tête. Les ailes, recouvrées à la fin du premier film Maleficent, lancé en 2014, permettent à son personnage de voler plus haut et plus loin, affranchi du carcan de l’adaptation en prises de vue réelles.

Angelina Jolie est époustouflante sous les traits de la formidable créature ailée, qui continue à se questionner et à explorer des zones inconnues de sa personnalité, montrant une certaine vulnérabilité lorsque Aurora est en cause. Michelle Pfeiffer, plutôt unidimensionnelle, est tout aussi redoutable dans le rôle de la reine Ingrith, la mère du prince Philip, qui nourrit de sombres (très sombres) desseins. Leur rencontre lors d’un repas organisé pour officialiser les fiançailles de leurs enfants respectifs est un pur plaisir.

La princesse Aurora (Elle Fanning), qui a vieilli et prend son rôle de souveraine au sérieux, complète le trio féminin, d’une très grande force, au cœur du film. Le prince Philip (Harris Dickinson) a pris du coffre et Diaval (Sam Riley), le corbeau se métamorphosant en humain ou en loup, demeure aussi attachant et apporte une dose d’humour bienvenue. Car les scènes de guerre, avec des visées de génocide, sont violentes et puissantes.

Le scénario se complique en parallèle. Heureusement, le lien très fort qui unit Maleficent et Aurora, malgré leurs différences, demeure le fil conducteur.

IMAGE FOURNIE PAR DISNEY Maleficent, de Joachim Rønning

Maleficent : Mistress of Evil (V.F. Maléfique : Maîtresse du mal). Un drame fantastique de Joachim Rønning. Avec Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning. 1 h 58, 3 étoiles et demie.