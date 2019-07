Les fauves : dégriffé ★★

Synopsis: Durant les vacances estivales dans un terrain de camping du sud de la France, la rumeur veut qu'une panthère rôde et l'inquiétude monte de plusieurs crans. Mais est-ce vraiment le cas ou l'oeuvre de personnes en mal de manipulation et de sensations ?

Alors que se déroule le festival Fantasia avec sa brochette de films tordus, sales, imparfaits et... hilarants et divertissants, ce thriller français propose au contraire une facture léchée, lisse, esthétisante et... dépourvue d'émotion.

L'idée de départ n'était pourtant pas vilaine. À la recherche de sensations fortes, Laura (Lily-Rose Depp) découvre que Paul (Laurent Lafitte), un écrivain installé dans la région, s'amuse à manipuler les gens de la région autour de l'histoire de la panthère tueuse d'animaux. Titillée et attirée par Paul, Laura l'entraînera alors dans un jeu de manipulation et de séduction. Un jeu où tout le monde risque d'être perdant.

Malheureusement, ce film déjà très court est traversé de plusieurs temps morts, de plans sans saveur, de redites. Il n'arrive jamais à prendre son souffle, à choquer, à faire naître une petite frayeur intérieure.