Bermudes (Nord): au nord du golfe ★★★

Au gré d'un voyage initiatique sur le Saint-Laurent à bord du navire Bella Desgagnés, une écrivaine et cinéaste part à la rencontre d'habitants de la Côte-Nord et de l'île d'Anticosti. Ceux-ci s'expriment sans filet sur le mode de vie décalé et assumé qui module leur quotidien.

Professeure en création littéraire à l'Université de Montréal depuis 2011 et auteure d'une dizaine d'ouvrages, Claire Legendre a conservé ses réflexes d'écrivaine pour ce premier long métrage documentaire.

Ainsi, l'aspect narratif du film est en partie présenté comme un journal de bord dont la réalisatrice lit des extraits en voix off. Cette façon de faire a ses forces et ses faiblesses.

Les forces, on les note lorsqu'elle s'attarde à nous parler des personnages entiers et singuliers qu'elle nous présente et nous décrit sans jamais les juger. Les faiblesses surviennent lorsqu'elle s'attarde à ce qu'elle vit elle-même. Quel intérêt à nous dire, par exemple, ce qu'elle écoute à la télévision durant la traversée ?

Heureusement, cette errance dans le propos se concentre surtout dans les premières minutes du film. Par la suite, et pour notre plus grand bonheur, l'auteure nous plonge dans un environnement hors du commun et hors du temps.