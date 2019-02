Pupille: au service d'une histoire poignante ****

C'est le cas de Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, Olivia Côte, Clotilde Mollet, Miou-Miou et quelques autres qui portent avec conviction ce récit poignant à un niveau d'humanité hors du commun.

Second long métrage de fiction de Jeanne Herry (Elle l'adore), Pupille est une histoire d'adoption racontée avec brio sous tous ses angles. Centré sur Théo, un bébé de 1 jour mis en adoption par sa mère biologique, ce film choral se décline sur plusieurs années et aborde à la fois la vie du poupon, de sa mère, de travailleurs sociaux et d'adultes caressant le rêve de devenir parents.

«Un sens à nos impôts»

On devine et on ressent très vite que l'oeuvre est collée à la réalité des travailleurs sociaux et du milieu médical français. «Ça donne un sens à nos impôts», a dit avec justesse Gilles Lellouche en entrevue dans un média de l'Hexagone.

Résumons. Clara (Leïla Muse) accouche d'un garçon (Théo) qu'elle donne immédiatement en adoption. Suivant le protocole, l'enfant est confié à Jean (Gilles Lellouche), assistant familial jusqu'à ce que l'État trouve la bonne famille pour ce pupille. L'enfant est finalement remis à Alice (Élodie Bouchez), une femme seule qui attendait ce moment depuis des années.

Plusieurs autres personnages se greffent à ceux déjà nommés et forment un écosystème d'amour, une équipe d'avironneurs dont tous les membres rament vers le même but : le bien-être de l'enfant.

En dépit de la gravité du sujet, le film n'est jamais appuyé. C'est ce qui est le plus beau ici.

Les acteurs ne jouent pas. Ils s'abandonnent. Ils se fondent, littéralement, en infirmière, travailleuses sociales, assistant familial, responsable du conseil de l'adoption, parents, etc.