Des histoires inventées: le documentaire réinventé ***1/2

Bon, c'est vrai. On exagère un peu quand on parle de documentaire réinventé. Mais à peine.

Parce que Jean-Marc E. Roy n'a pas cédé au chant des sirènes. Même s'il avait un parti pris assumé et une immense admiration pour son sujet, il ne s'est pas contenté de tendre le micro à d'autres admirateurs d'André Forcier pour les faire platement témoigner à la caméra.

À travers ses films tels L'eau chaude, l'eau frette, Au clair de la lune, Embrasse-moi comme tu m'aimes et, bien entendu, Une histoire inventée, auquel le titre du film de Jean-Marc E. Roy fait un clin d'oeil, André Forcier a été, et est toujours, le cinéaste du singulier. Celui des quartiers populaires. Celui de personnages à la fois de condition modeste et plus grands que nature.

Avec cette prémisse, il fallait un documentaire sortant des ornières. C'est le cas. Et c'est d'autant plus réjouissant que Jean-Marc E. Roy a fait son film avec peu de moyens, peu de temps et peu d'argent (ni la SODEC ni Téléfilm n'ont financé la production).

Ainsi, le réalisateur a littéralement recréé des scènes phares de plusieurs films de Forcier dans lesquels la grande majorité des acteurs de l'époque ont repris leur rôle.