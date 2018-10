Monsieur Je-sais-tout: prévisible, mais touchant ***

L'histoire: Un entraîneur sportif de 35 ans, célibataire endurci, voit débouler dans son quotidien son neveu de 13 ans, atteint du syndrome d'Asperger et joueur d'échecs émérite. Sa vie en sera bouleversée.

L'intention est noble. Dans ce troisième long métrage du tandem Archinard et Prévôt-Leygonie (Amitiés sincères, Tout schuss), on aborde la question de l'autisme et de la différence sur un mode léger, sans pourtant évacuer la nature quand même sérieuse du sujet.

L'ennui, c'est qu'on sent ici une volonté très ferme d'émouvoir le spectateur à tout prix. Le film pèche ainsi parfois par un excès de «mignonnerie».

Le scénario n'évite pas les clichés non plus, qu'il s'agisse des conflits familiaux ou de l'histoire sentimentale naissante entre l'entraîneur sportif et la médecin chargée de soigner l'équipe qu'il entraîne.