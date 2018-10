Deux prix à Genèse au FNC

Le comédien Théodore Pellerin, acteur principal du film de M. Lesage, remporte quant à lui le prix d'interprétation remis au meilleur acteur ou à la meilleure actrice dans les films inscrits à la compétition internationale. Il partage ce prix ex aequo avec Halldora Geirhardsdottir qui jouait dans le long métrage Woman at War, une coproduction Islande-France-Ukraine dont la réalisation est signée Benedikt Erlingsson.

Genèse s'attarde aux premiers émois amoureux de trois adolescents, dont Guillaume (Pellerin), qui ressent une attirance pour son meilleur ami, et sa demi-soeur Charlotte (Noée Abita) qui multiplie les rencontres éphémères et malheureuses.

La distribution est impressionnante avec les Pier-Luc Funk, Rose-Marie Perreault, Maxime Dumontier, Mylène McKay, Paul Amharani et plusieurs autres.

Rappelons qu'il y a à peine une semaine, Théodore Pellerin remportait le Bayard du meilleur comédien pour son travail dans le même film lors du gala de clôture du Festival international du film francophone de Namur. M. Pellerin est aussi de la distribution de Chien de garde de Sophie Dupuis qui représente le Canada dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger.

C'est par ailleurs le film américain Thunder Road, réalisé par Jim Cummings qui interprétait aussi le personnage principal, qui remporte le Prix de l'innovation Daniel Langlois. Comme son nom l'indique, ce prix est remis à une oeuvre qui se démarque par son audace tant dans sa composition esthétique, l'usage des nouvelles technologies que sa mise en scène.

Mad Dog Labine

Plusieurs autres prix ont été remis ce soir au cours de la soirée de clôture dont le Grand Prix Focus Québec/Canada attribué à Mad Dog Labine de Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard. Ce docu-fiction sans prétention présente un portrait ni complaisant ni méprisant de la jeunesse du Pontiac, une région de l'ouest du Québec aux prises avec de graves problèmes économiques, ce qui s'est traduit par un exode massif au cours des dernières années.

Toujours dans cette catégorie, une mention spéciale a été remise au film Edge of the Knife de Gwaai Edenshaw et Helen Haig-Brown.

Le prix du meilleur film dans la catégorie Temps Ø est allé à Au poste! de Quentin Dupieux. Ce long métrage est présentement présenté en salle au Québec.

Quant au prix de la section Les nouveaux alchimistes, il est allé à Black Mother de Khalik Allah, une coproduction États-Unis-Jamaïque.