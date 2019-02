Oscars: mesurez-vous à l'intelligence artificielle

OSCARS: LES PRÉDICTIONS DE MARC-ANDRÉ LUSSIER

Chaque année, notre critique cinéma se prête au jeu des prédictions. Voici les siennes pour la soirée de demain. Seront-elles meilleures que celles de Nelson?

Meilleur film

Green Book

Avec 10 sélections, Roma devrait logiquement obtenir l'Oscar du meilleur film de l'année. Ce serait alors la toute première fois qu'un film tourné dans une autre langue que l'anglais l'obtiendrait. Or, la logique est une donnée un peu moins pertinente cette année. Tout peut arriver. Si on suit les indicateurs habituels, Green Book, qui a déjà remporté le Producers Guild Award, a les meilleures chances de l'emporter, même si Peter Farrelly n'est pas cité dans la catégorie de la réalisation (le dernier cas de figure semblable remonte à 2013, l'année d'Argo). Et dans cette course pas comme les autres, Black Panther pourrait aussi causer une surprise.

La prédiction de Nelson: Vice

Meilleure réalisation

Alfonso Cuarón, pour Roma

Si rien n'est encore gagné pour Roma dans la catégorie du meilleur film, on voit mal comment l'Oscar de la meilleure réalisation pourrait échapper à Alfonso Cuarón. Non seulement Roma constitue une réussite exceptionnelle sur le plan de la mise en scène, mais le cinéaste mexicain a aussi déjà glané une ribambelle de distinctions, notamment le Golden Globe de la meilleure réalisation, le BAFTA à Londres, ainsi que le Directors Guild Award. Fait non négligeable, Cuarón a déjà gagné cet Oscar il y a cinq ans grâce à Gravity, il a donc une longueur d'avance sur Pawel Pawlikowski (Cold War). Yorgos Lanthimos (The Favourite), Spike Lee (BlacKkKlansman) et Adam McKay (Vice) feraient aussi d'honorables lauréats.

La prédiction de Nelson: Alfonso Cuarón, pour Roma

Meilleure actrice dans un rôle principal

Glenn Close, pour The Wife

De la même manière que Denzel Washington a obtenu l'Oscar pour Training Day, une production mineure dans sa filmographie, Glenn Close mettra enfin la main sur une statuette dorée grâce à un film auquel les membres de l'Académie n'ont pas accordé d'autre sélection. Il est vrai que la comédienne est ce qu'il y a de mieux dans The Wife. Avec ce prix, l'Académie célébrerait enfin cette actrice d'exception, six fois citée mais jamais lauréate. Dommage pour sa plus sérieuse rivale Olivia Colman, sensationnelle dans The Favourite. Et aussi pour Lady Gaga (A Star Is Born). Yalitza Aparicio (Roma) et Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) ne sont pas vraiment dans la course.

La prédiction de Nelson: Glenn Close, pour The Wife

Meilleur acteur dans un rôle principal

Rami Malek, pour Bohemian Rhapsody

Au départ, Christian Bale était donné favori grâce à sa performance - et son impressionnante transformation - dans Vice, où il incarne l'ancien vice-président Dick Cheney. Mais le vent a tourné. Vice fait désormais figure de négligé. Depuis les Golden Globes, Rami Malek a pratiquement raflé tous les prix importants, notamment le Screen Actors Guild Award, sans oublier les BAFTA. Aussi, Bohemian Rhapsody, le film dans lequel il incarne Freddie Mercury, leader du groupe Queen, performe au-delà des espérances. Cela dit, Willem Dafoe, extraordinaire en Vincent Van Gogh dans At Eternity's Gate, pourrait jouer les trouble-fête. Viggo Mortensen (Green Book) et Bradley Cooper (A Star is Born) ferment la marche.

La prédiction de Nelson: Rami Malek, pour Bohemian Rhapsody

Meilleur scénario original

The Favourite

Le film de Yorgos Lanthimos est cité 10 fois (autant que Roma), mais fait face à une vive concurrence. Mais s'il est une catégorie où The Favourite a des chances réelles de l'emporter, c'est celle du scénario original. Car en plus d'être original à souhait en revisitant l'histoire de la première reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, le scénario de The Favourite distille une écriture incisive et parfaitement calibrée. Mais Vice serait tout aussi méritoire, comme Green Book qui a déjà valu à ses scénaristes le Golden Globe. Le scénario de First Reformed, écrit par Paul Schrader, a aussi des qualités remarquables, mais dans les faits, The Favourite reste le... favori.

La prédiction de Nelson: Green Book

Meilleur scénario adapté

BlacKkKlansman

La plus belle chance pour Spike Lee de mettre enfin la main sur une statuette dorée réside dans cette catégorie. Cité six fois, BlacKkKlansman a reçu récemment ce prix aux BAFTA. Présenté l'an dernier à Cannes, où il a reçu le Grand Prix, ce film tiré d'un fait réel survenu dans les années 70 (un policier noir a infiltré le Ku Klux Klan) aborde des questions encore tout à fait pertinentes. Son plus sérieux rival dans cette catégorie est If Beale Street Could Talk, qui aborde différemment le problème du racisme. Mais contrairement au film de Spike Lee, celui de Barry Jenkins n'est pas en lice pour le meilleur film ni pour la meilleure réalisation. Alors...

La prédiction de Nelson: A Star Is Born