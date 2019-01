Kevin Hart n'animera pas les Oscars

Associated Press New York

À l'émission Good Morning America de la chaîne ABC, mercredi, l'humoriste a soutenu qu'il ne lui restait plus suffisamment de temps pour se préparer.

Le comédien a ajouté qu'il est «difficile de prédire ce qui peut arriver». Mais il ne veut pas que les gens pensent qu'il y a un conflit entre lui et l'Académie.

L'Académie n'a pas nommé d'animateur de remplacement pour sa prestigieuse soirée de remise de prix du 24 février.

Kevin Hart s'est retiré quelques jours après avoir été nommé animateur le mois dernier, lorsque certains messages jugés homophobes qu'il avait publiés il y a dix ans sur un réseau social ont refait surface.

Plus tôt cette semaine, dans le cadre de son émission Straight From the Hart sur Sirius XM, il s'est de nouveau excusé auprès de la communauté LGBTQ.

Il a précisé à Good Morning America qu'il ne donnerait plus d'explications additionnelles. Kevin Hart a lancé qu'il avait désormais dit tout ce qu'il avait à dire.