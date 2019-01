La «Fiji Girl» des Golden Globes est canadienne

Elle a fait ombrage aux célébrités qui ont défilé sur le tapis rouge des Golden Globes dimanche et a généré une incroyable quantité de réactions sur les réseaux sociaux, devenant instantanément un phénomène viral.

Celle qui s'est fait surnommer la «Fiji Girl» et qui semblait se retrouver à l'arrière-plan de toutes les photos avec son plateau de bouteilles d'eau Fiji, Kelleth Cuthbert, est une Canadienne représentée par l'agence montréalaise Specs. Elle vit à Los Angeles, mais travaille encore à Toronto et à Montréal.

En entrevue à la télévision américaine, elle a affirmé que le tout était absolument accidentel... mais a depuis vu ses abonnés sur Instagram exploser, en plus de faire plusieurs plateaux américains, dont The Late Late Show with James Corden.

On a vu pire! - Iris Gagnon-Paradis

Consultez le compte Instagram de Kelleth Cuthbert: https://www.instagram.com/kellethcuthbert/?hl=fr-ca