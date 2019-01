BAFTA : The Favourite en tête des nominations

Dans cette comédie dramatique se déroulant dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, une confidente et une courtisane de la reine Anne se disputent ses faveurs, dans un triangle amoureux teinté d'ambitions politiques.

Pour la cérémonie de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) du 10 février, le film a notamment été nommé dans les catégories meilleur film, meilleur metteur en scène et meilleure actrice dans un premier rôle, pour le jeu de la Britannique Olivia Coleman.

L'actrice a déjà été récompensée pour son rôle dans le film, comme meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale aux Golden Globes américains dimanche. Le titre de meilleure comédie a cependant échappé à The Favourite, nommé malgré tout dans cinq catégories de la cérémonie hollywoodienne.

Récompensé aux Golden Globes comme meilleur drame, Bohemian Rhapsody, un film retraçant l'histoire du groupe Queen et de son chanteur Freddie Mercury, a raflé sept nominations aux BAFTA, soit autant que les films A Star Is Born, sur l'ascension d'une jeune chanteuse interprétée par Lady Gaga, le film mexicain Roma et le biopic sur l'astronaute Neil Armstrong, First Man.

Parmi ces favoris, seuls A Star Is Born et Roma sont en lice pour le titre de meilleur film contre la The Favourite, ainsi que deux films sur les tensions raciales aux États-Unis: BlacKkKlansman et Green Book.

Bohemian Rhapsody figure pour sa part dans la catégorie meilleur film britannique aux côtés de The Favourite notamment.

Le biopic sur Dick Cheney, Vice, a aussi reçu six nominations, contre cinq pour BlacKkKlansman.

Les vainqueurs seront annoncés lors d'une cérémonie au Royal Albert Hall, à Londres, deux semaines avant la cérémonie des Oscars.