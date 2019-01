Cinéma et télé: à suivre aux Golden Globes

André Duchesne

La Presse La Presse De nombreuses oeuvres et personnalités seront à suivre dimanche soir lors de la présentation du 76e gala des Golden Globes. Organisé par l'Association de la presse étrangère à Hollywood, l'événement salue le meilleur du cinéma et de la télévision américains au cours de la dernière année. Voici cinq éléments incontournables au cours de cette soirée, à regarder sur NBC ou CTV.

Agrandir Christian Bale incarne Dick Cheney dans le long métrage Vice, réalisé par Adam McKay. Photo fournie par Annapurna Pictures

Vice Long métrage consacré à l'ascension politique du vice-président Dick Cheney sous l'administration de George W. Bush, Vice arrive en tête de liste des nommés dans les différentes catégories de cinéma. Le film pourrait repartir avec six prix, dont celui de la meilleure comédie ou meilleur film musical. Christian Bale, qui incarne Cheney, est cité pour un prix d'interprétation masculine et Adam McKay est dans la course pour la meilleure réalisation. Les films The Favourite, Green Book et A Star Is Born sont présents dans cinq catégories. En tout, 34 films récoltent une mention ou plus.

Agrandir John David Washington et Laura Harrier dans le film BlacKkKlansman, de Spike Lee PHOTO FOURNIE PAR FOCUS FEATURES

Diversité Quelques heures après l'annonce des finalistes, le 6 décembre dernier, plusieurs médias saluaient leur grande diversité. Quatre des dix finalistes dans les catégories de meilleur film dramatique et meilleure comédie ou meilleur film musical n'étaient pas des Blancs. L'Afro-Américain Spike Lee et le Mexicain Alfonso Cuarón sont sélectionnés dans la catégorie de la meilleure réalisation pour leurs oeuvres BlacKkKlansman et Roma. Plusieurs acteurs noirs sont finalistes tant en télé qu'au cinéma. Par contre, aucune femme n'est citée dans les catégories de réalisation.

Agrandir Scène du film Roma, d'Alfonso Cuarón Photo Carlos Somonte, fournie par Netflix

Roma Depuis sa sortie en première mondiale à la Mostra de Venise, le long métrage Roma d'Alfonso Cuarón a créé une véritable commotion sur l'ensemble de la planète. Offert sur Netflix depuis le 14 décembre dernier, le film est considéré par plusieurs comme le grand favori pour remporter le prix du meilleur film étranger dans plusieurs galas, dont les Golden Globes et les Oscars, où les finalistes seront connus au courant du mois. Aux Golden Globes, le film de Cuarón affronte notamment l'oeuvre japonaise Une affaire de famille, Palme d'or à Cannes, dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Il est aussi finaliste dans les catégories de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

Agrandir Patricia Clarkson, Eliza Scanlen et Amy Adams dans la série Sharp Objects Photo fournie par HBO

Sharp Objects Après Big Little Lies l'an dernier, le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée revient aux Golden Globes avec, cette fois, sa série Sharp Objects. Celle-ci est citée dans la catégorie de la meilleure minisérie ou du meilleur téléfilm. Quant à Amy Adams, qui, dans cette émission, défend le rôle principal de Camille Preaker, journaliste d'affaires criminelles qui revient dans son village pour enquêter sur de mystérieuses affaires, elle est aussi finaliste comme meilleure actrice dans la même catégorie. Patricia Clarkson l'est aussi dans la catégorie des rôles de soutien. À noter que dans les catégories associées à la télévision, c'est la série The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story qui décroche le plus de citations, soit quatre.

Agrandir Le 17 septembre aux Emmy Awards, Sandra Oh et Andy Samberg ont présenté le prix de la catégorie meilleure réalisation dans une série comique. Photo Chris Pizzello, Archives Associated Press