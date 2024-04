Dans une entrevue publiée par le magazine GQ, le pilote automobile britannique dit regretter d’avoir refusé le rôle de pilote de chasse qu’on lui a proposé dans Top Gun : Maverick, sorti en 2022.

L’acteur américain Tom Cruise, 61 ans, qui a repris son rôle de Pete « Maverick » Mitchell, est un ami de Lewis Hamilton depuis 2014. Les deux hommes se sont liés d’amitié lorsque Cruise a invité le pilote britannique sur le plateau de tournage de son film Edge of Tomorrow.

En 2018, Tom Cruise a mis son ami en contact avec le réalisateur du film, Joseph Kosinski, pour interpréter le rôle d’un pilote d’avion de chasse. Mais à ce moment-là, Lewis Hamilton a décliné, le tournage coïncidant avec la saison de F1 au cours de laquelle il se battait contre le pilote Sebastian Vettel pour le championnat.

« D’une part, je n’avais aucune préparation en jeu, indique Lewis Hamilton dans son entrevue à GQ. Et je ne voulais pas être celui qui déçoit. Ensuite, je n’avais pas le temps de me consacrer à ce projet. Je me souviens d’avoir été obligé de dire cela à Joe et Tom, et ça m’a brisé le cœur. Après, évidemment, quand j’ai vu le film, j’ai regretté. Je me suis dit : ça aurait pu être moi ! »

Lewis Hamilton peut se consoler d’avoir au moins remporté le championnat de Formule 1 cette année-là.