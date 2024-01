Prix Razzies Jennifer Lopez en lice pour la pire actrice, The Expend4bles pour le pire film

Les prix Razzies, qui soulignent les pires performances au cinéma, ont dévoilé leurs finalistes lundi. Le film The Expen4ables domine avec sept sélections, tandis que les acteurs Chris Evans et Russell Crow, et les actrices Jennifer Lopez et Ana de Armas, entre autres, se disputent les pires premiers rôles.