Toupie et Binou : le film

La petite histoire d’une souris « trop géniale »

Après avoir vécu une foule d’aventures dans des livres et à la télévision, Toupie et Binou font le saut au cinéma ce vendredi. « Avouez que je suis trop génial », dirait sans doute, avec la voix de Marc Labrèche, la souris connue dans plus de 175 pays. Retour sur la naissance du sympathique duo avec les coscénaristes et coréalisateurs de Toupie et Binou : le film, Dominique Jolin et Raymond Lebrun.