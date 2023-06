Le drapeau du Québec de l’hôtel du Parlement de l’Assemblée nationale sera mis en berne ce jeudi, de l’aube au crépuscule, afin de rendre hommage à l’acteur Michel Côté, décédé le 29 mai dernier.

Ce sont la présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, et le premier ministre François Legault, qui en ont fait l’annonce ce mardi. Mme Roy en a profité pour offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de l’acteur.

Le même jour, le public sera invité à venir saluer la mémoire de Michel Côté, qui sera exposé en chapelle ardente au Monument-National, boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Maxime Le Flaguais, l’un des deux fils de Michel Côté, en profitera pour s’adresser aux médias en matinée. Il sera l’unique porte-parole de la famille, qui a exprimé son désir de se retirer de l’espace public lors de cette épreuve.

Par ailleurs, le premier ministre Legault entend toujours déposer une motion à l’Assemblée nationale dans le but de décerner à Michel Côté le titre de chevalier de l’Ordre national du Québec à titre posthume, le 21 juin.

Né à Alma le 25 juin 1950, Michel Côté s’est illustré dans une quarantaine de films et de séries télévisées québécoises, dont La petite vie, Omertà, Cruising Bar, C. R. A. Z. Y. et De père en flic. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont, en 2009, la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec pour son rôle dans l’inoubliable pièce de théâtre Broue.