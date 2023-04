Vues d’Afrique

Regards sur l’Afrique

Vues d’Afrique se tient pour la 39e fois dès ce jeudi, et jusqu’au 30 avril, à la Cinémathèque. Son menu étoffé offre une fois de plus un panorama diversifié de la fiction et du documentaire africain ou au sujet de l’Afrique. Coup d’œil sur cinq films avec la directrice de la programmation Kotimi Guira.