Le film d’animation Élémentaire clôturera la 76e édition du Festival de Cannes. La projection en avant-première mondiale du 27e long métrage de Pixar se tiendra le 27 mai prochain sur la Croisette.

Présenté hors compétition, Élémentaire est le quatrième film du studio affilié à Disney à être sélectionné pour l’évènement, après Là-haut, Sens dessus dessous et Âme.

« Alors que nous sortons tous de notre cocon pandémique et que nous nous retrouvons dans les salles […], c’est une joie et un honneur de voir Pixar de retour sur la Croisette », a déclaré, dans un communiqué, Pete Docter, directeur de la création de Pixar.

Le film, réalisé par Peter Sohn, se déroule à Element City, ville où vivent des habitants de feu, d’eau, de terre et d’air. On y suit Flam, jeune femme forte et vive d’esprit, qui, au contact de Flack, homme amusant et sentimental, remettra en question ses croyances sur le monde.

Dans la version originale, Elemental, Leah Lewis et Mamoudou Athie prêtent leur voix aux deux personnages principaux.

Élémentaire sortira en salle le 16 juin prochain.