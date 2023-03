Daniel Radcliffe n’était encore qu’un enfant lorsque le public l’a découvert dans le rôle de Harry Potter en 2001. Vingt-deux ans plus tard, c’est à son tour d’accueillir un enfant dans sa vie. Sa conjointe, l’actrice Erin Darke, est enceinte de leur premier bébé.

La nouvelle a été confirmée le week-end dernier par l’entourage de l’acteur à différents médias américains, dont CNN, People et The Hollywood Reporter.

Daniel Radcliffe et Erin Darke forment un couple depuis 2013, année où ils ont joué ensemble dans le film Kill Your Darlings.

Quel genre de père sera celui qui a récemment interprété le chanteur et humoriste Weird Al Yankovic dans le biopic Weird : The Al Yankovic Story ? Dans une entrevue accordée au magazine Newsweek en octobre, l’acteur répondait qu’il aimerait amener sur les plateaux de tournage ses futurs enfants (« si et quand ils existeront »). Il préférerait toutefois qu’ils ne connaissent pas le vedettariat et ses mauvais côtés.

« Les plateaux de tournage sont des endroits merveilleux. […] C’est vraiment la gloire qui y est associée qui devrait être évitée à tout prix », a-t-il affirmé, en indiquant qu’il serait heureux si sa progéniture était attirée par un métier derrière la caméra.