Michel Houellebecq veut faire interdire un film le mettant en scène

(Paris) Les avocates de l’écrivain français Michel Houellebecq et de son épouse ont annoncé mardi avoir été chargées d’engager « toutes les démarches amiables et contentieuses, tant au civil qu’au pénal », pour obtenir l’interdiction du film Kirac 27, qualifié de porno et mettant en scène l’écrivain, et d’une bande-annonce qu’ils estiment diffamatoire.