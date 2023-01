De nouveaux films Superman, Batman et Supergirl annoncés

Dès leur nomination à la tête des studios DC, en octobre dernier, le cinéaste James Gunn (The Suicide Squad, la trilogie Guardians of the Galaxy) et le producteur Peter Safran avaient indiqué qu’ils comptaient relancer l’Univers cinématographique DC (DCEU) sur de nouvelles bases.