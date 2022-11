The Fabelmans

L’amour indéfectible de Steven Spielberg

Quand un fabuleux conteur d’histoires comme Steven Spielberg puise dans sa propre mémoire pour raconter sa jeunesse et expliquer comment le cinéma est entré dans sa vie, le résultat est forcément concluant. The Fabelmans (Les Fabelman en version française) est à la fois une ode au 7e art et une lettre d’amour que le cinéaste envoie à ses parents. C’est très touchant.