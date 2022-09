PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Entrée à l’ONF en 1967 comme consultante, la réalisatrice abénaquise Alanis Obomsawin n’a jamais quitté l’institution et y a tourné 50 films. Dans le complexe de la Côte-de-Liesse, son bureau est rempli d’archives et de souvenirs et se distingue par son fauteuil mauve que nous retrouverons plus loin.