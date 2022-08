Arlette et Arsenault & Fils au Festival du film de Namur

Les films Arlette, de Mariloup Wolfe, et Arsenault & Fils, de Rafaël Ouellet, ont été choisis parmi les films qui seront présentés lors de la 37e édition du Festival international du film francophone de Namur, du 30 septembre au 7 octobre.

Laila Maalouf La Presse

Arlette a également été sélectionné en compétition officielle au Festival du film francophone d’Angoulême, qui bat son plein jusqu’à dimanche. La comédie mettant en scène Maripier Morin, Gilbert Sicotte, David La Haye, Paul Ahmarani et Benoît Brière se penche sur l’ascension d’une directrice d’un magazine de mode au poste de ministre de la Culture et nous entraîne dans les guerres intestines qui se déroulent en coulisses de l’Assemblée nationale.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Rafaël Ouellet, réalisateur du film Arsenault & Fils

Arsenault & Fils est un thriller (avec Guillaume Cyr, Pierre-Paul Alain, Karine Vanasse, Luc Picard, Micheline Lanctôt et Julien Poulin) sur une famille tissée serrée qui vit de la chasse illégale et fait la loi depuis plusieurs générations dans un petit village du Bas-du-Fleuve. Le retour du cadet viendra mettre à l’épreuve l’harmonie du clan et l’avenir de leurs opérations.

Arsenault & Fils est sorti en salle en juin dernier au Québec, tandis qu’on peut voir Arlette au cinéma depuis le 5 août.