Vingt jours après son arrivée sur les écrans, le film Confessions a dépassé le million de dollars aux guichets, ce qui lui confère le meilleur résultat parmi les films québécois sortis cette année.

Stéphanie Morin La Presse

Le distributeur, soit Films Opale, a annoncé mardi que le film réalisé par Luc Picard a récolté des recettes de 1 003 220 $ depuis sa sortie en salle le 20 juillet dernier. Confessions devient du même coup le premier film québécois à franchir le cap du million depuis Le Guide de la famille parfaite, sortie à l’été 2021.

Le film écrit par Sylvain Guy et produit par Christian Larouche raconte l’histoire véridique de Gérard Gallant, l’un des tueurs à gages les plus prolifiques que le Québec ait connu. Cet homme bègue et à la santé fragile compte à son actif 28 meurtres et une quinzaine d’attentats. Il a aussi été indicateur pour la police…

En plus d’assurer la direction du film, Luc Picard y incarne le rôle principal. David La Haye, Sandrine Bisson, Évelyne Gélinas et Dany Boudreault font aussi partie de la distribution.

Confessions est toujours à l’affiche dans 67 cinémas au Québec et un cinéma au Nouveau-Brunswick.