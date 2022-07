(Denver) Bob Rafelson, le co-créateur du groupe fictif The Monkees avant de devenir un membre influent du Nouvel Hollywood dans les années 1970, s’est éteint à l’âge de 89 ans.

Colleen Slevin et Lindsey D. Bahr Associated Press

Le cinéaste est décédé samedi à son domicile d’Aspen, au Colorado, entouré des membres de sa famille, a indiqué sa femme Gabrielle Taurek-Rafelson.

En compagnie de Bert Schneider, il avait fondé un groupe de pop, The Monkees, pour une série télévisée du même nom. Il avait obtenu un Emmy pour la comédie de l’année à la télévision en 1967.

Né à New York, Bob Rafelson est toutefois mieux connu pour son rôle influent au sein du Nouvel Hollywood, un mouvement qui a révolutionné le cinéma américain au cours des années 1970. Il a aidé à faire connaître de jeunes réalisateurs talentueux comme Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola et Steven Spielberg.

Il a réalisé et co-scénarisé Five Easy Pieces, un drame racontant l’histoire d’un pianiste qui préfère sa vie de col bleu, et The King of Marvin Gardens, une comédie sur un animateur de ligne ouverte nocturne à la radio. Les deux films mettaient en vedette Jack Nicholson et exploraient les failles du rêve américain. Five Easy Pieces a permis à Bob Rafelson d’être finaliste à deux Oscar en 1971 : meilleur film et meilleur scénario original.

Il a aussi produit des films classiques de cette époque comme The Last Picture Show de Peter Bogdanovich et Easy Rider de Dennis Hopper.

Selon Francis Ford Coppola, Bob Rafelson était « l’un des plus grands artistes de cinéma de son époque ».

Bob Rafelson comptait parmi ses admirateurs Quentin Tarantino et Wes Anderson.