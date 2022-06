PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Lundi soir avait lieu le tapis rouge du film Lignes de fuite, réalisé par Catherine Chabot (au centre de la photo) – qui y tient aussi un rôle – et Miryam Bouchard. Sur la photo, la réalisatrice et actrice est flanquée de Léane Labrèche-Dor et de Mariana Mazza, qui prennent également part au film.