(Prague) L’acteur australien oscarisé Geoffrey Rush recevra le prix Crystal Globe pour sa « contribution exceptionnelle au cinéma mondial » au festival du film de Karlovy Vary le mois prochain, ont annoncé mardi les organisateurs.

Agence France-Presse

Rush, 70 ans, a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Shine en 1996.

Connu pour son rôle de Capitaine Barbossa dans les Pirates des Caraïbes, Rush a également été mis en nomination pour un Oscar pour Shakespeare in Love, Quills et The King's Speech.

Benicio del Toro, qui a remporté l’Oscar du meilleur second rôle pour Traffic, recevra le Prix du président du Festival. La 56e édition du festival se tiendra dans la ville thermale tchèque occidentale de Karlovy Vary du 1er au 9 juillet.